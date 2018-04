Amichevole, Argentina-Italia 2-0: gol di Banega e Lanzini

La nuova ma non rivoluzionata Italia (cinque cambi di formazione rispetto alla sfida con la Svezia dello scorso novembre) non debutta con un risultato positivo, nell'amichevole di Manchester vince l'Argentina 2-0 grazie alle reti di Banega e Lanzini.



Gli azzurri, schierati da Di Biagio con il 4-3-3 e le novità De Sciglio, Jorginho e Chiesa, riescono ad essere ordinati e volenterosi in un primo tempo piuttosto lento e noioso per poi cambiare marcia ad inizio ripresa. Un pizzico di velocità e di intraprendenza in più, con Verratti leggiadro e ficcante, che porta Insigne ad essere messo in condizione di segnare due volte ma l'attaccante azzurro non riesce ad essere cattivo davanti a Caballero. Un paio di buone chance anche per Immobile ma senza fortuna.



Alla fine gli argentini, dimostratisi superiori pur senza essere irresistibili e con un Di Maria in forma Mondiale, segnano sugli errori dell'Italia. Il vantaggio arriva dopo un errore in disimpegno di Jorginho mentre il raddoppio è figlio di un'Italia sbilanciata in cerca del pareggio. Ma prima Buffon era stato decisivo in almeno tre occasioni, la più pericolosa capitata proprio sui piedi del compagno alla Juventus Higuain. Martedì seconda sfida di questo mini-ciclo, troviamo l'Inghilterra.

LA CRONACA DEL MATCH

-90' Fine della partita

-85' GOL: Lanzini in contropiede raddoppia per l'Argentina

-84' Buffon salva su Perotti, ben servito da Higuain

-75' GOL: Jorginho perde palla in disimpegno, il pallone arriva a Banega che batte Buffon con un preciso sinistro dal limite dell'area

-68' Insigne entra in area dalla destra, Caballero respinge, poi il portiere ancora sicuro su Jorginho

-62' Candreva ci prova da lontano, Caballero reattivo

-60' Verratti illumina per Immobile, controllo e tiro ma Caballero in uscita respinge

-59' Cross teso di Chiesa, Caballero sventa prima dell'intervento di Insigne

-57' Di Maria da fuori area, Buffon c'è

-49' Cross di Di Maria, Lanzini si inserisce tra Rugani e De Sciglio colpendo di testa e sbagliando tutto: poteva essere il vantaggio

-48' Immobile serve Insigne che, solo davanti a Caballero, non riesce a segnare: grande occasione sprecata

-Inizio secondo tempo



-Fine primo tempo

-45' Grande filtrante di Di Maria per Higuain che tira da posizione ravvicinata, Buffon para poi Rugani respinge il pallone prima che entri in porta

-43' Azione avvolgente dall'Argentina da destro verso sinistra, Tagliafico arriva alla conclusione ma Buffon respinge

-39' Paredes da 35 metri, Buffon controlla la palla che esce

-37' Disimpegno rischioso di Bonucci, Lo Celso recupera palla ma l'uscita di Buffon e il fuorigioco di Di Maria stoppano l'azione

-35' Percursione centrale di Lo Celso che viene murato da Rugani: l'argentino chiede il rigore, Atkinson fa segno di no

-17' Otamendi colpisce di testa da calcio d'angolo, Buffon reattivo respinge

-9' Punizione di Insigne, Parolo colpisce di testa da buona posizione ma alza sopra la traversa

-5' Prima fiammata albiceleste, Di Maria ci prova dal vertice sinistro dell'area ma Buffon para a terra

-1' Partiti: Italia subito offensiva con Chiesa sulla destra poi Immobile è pescato in fuorigioco

-L'Italia in campo con la maglia di Astori: tutti i giocatori vestono il numero 13 durante l'inno

IL TABELLINO

ARGENTINA-ITALIA 2-0

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Tagliafico, Fazio, Otamendi, Bustos (89' Mercado); Biglia, Paredes (64' Banega); Di Maria (64' Perotti), Lo Celso (77' Pavon), Lanzini; Higuain. All. Sampaoli

ITALIA (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Florenzi (61' Zappacosta); Jorginho, Verratti (71' Cristante), Parolo (61' Pellegrini); Insigne, Immobile (74' Cutrone), Chiesa (61' Candreva). All. Di Biagio

Arbitro: Atkinson (Inghilterra)

Marcatori: 75' Banega, 85' Lanzini

Ammoniti:-

Espulsi:-