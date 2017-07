Alvarez ha il cancro: tutti i giocatori dell'Athletic Bilbao si rasano a zero

Amici fraterni più che compagni di squadra. Sta commuovendo la Spagna il caso del difensore dell'Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a cui è stato diagnosticato un cancro al testicolo circa un mese fa. Il giocatore sta combattendo la sua battaglia contro la malattia, ma non è stato lasciato solo da tutto lo spogliatoio.



I giocatori del Bilbao gli hanno infatti toccato il cuore quando a sorpresa si sono rasati a zero in segno di solidarietà. Il 22enne è sotto chemioterapia, e di conseguenza ha perso i capelli. Il gruppo si è riunito e ha deciso che Alvarez doveva sentire l'appoggio di tutti, come quando si è in campo. E così è stato.