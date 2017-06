Altra tegola per Ventura: polpaccio ko, Chiellini torna a casa

E' un day after pieno di problemi per Giampiero Ventura quello che segue il pareggio di Torino con la Spagna. Prima l'allontanamento di Graziano Pellè escluso per il suo atteggiamento irrispettoso, poi la notizia del brutto infortunio di Montolivo che costringerà il capitano rossonero a stare fuori sei mesi, e ora anche lo stop di Giorgio Chiellini, che ha subito una botta al polpaccio nel corso dell'allenamento ed è costretto a lasciare il ritiro. Il difensore bianconero salterà dunque la sfida di domenica sera contro la Macedonia.

Le condizioni del difensore bianconero, che ha saltato la gara con la Spagna per squalifica, non permettono un recupero in tempo per la sfida di Skopje, dove Ventura sarà dunque costretto a riproporre la stessa difesa che ben si è comportata contro la Spagna. Barzagli, Bonucci e l'esordiente Romagnoli, che si è ben comportato contro gli iberici, danno garanzie, ma sicuramente questa ennesima tegola non ha fatto felice il ct Ventura.