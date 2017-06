Alonso-Hazard-Fabregas, Conte ipoteca la Premier: Arsenal ko

Antonio Conte re della Premier League. Nel lunch match della 24esima giornata il Chelsea del tecnico italiano stende 3-0 l'Arsenal a Stamford Bridge e va in fuga in testa alla classifica con 12 punti di vantaggio sui Gunners: l'unica squadra in scia ai Blues è il Tottenham, che ha battuto 1-0 il Middlesbrough grazie a un rigore di Kane.

Partita subito in discesa per i Blues, che passano al quarto d'ora con un colpo di testa di Marcos Alonso e poi non rischiano nulla per tutto il primo tempo (il primo tiro degli ospiti arriva al 38' con Gabriel che di testa non crea problemi a Courtois). In avvio di ripresa grande giocata personale di Hazard, che salta un paio di avversari e raddoppia col destro. Wenger prova la rimonta inserendo Giroud e Welback, ma il Chelsea è troppo superiore e, dopo un paio di pericoli corsi su palle da fermo, trova anche il tris che chiude definitivamente la partita (e forse il campionato) con Fabregas, che sfrutta un erroraccio di Cech e lo batte con un perfetto pallonetto da fuori area. Nel primo dei tre minuti di recupero arriva la rete di testa di Giroud che accorcia le distanze, ma ormai non c'è più tempo: Chelsea in fuga, Tottenham permettendo.

Le altre gare

Prima partita in Inghilterra e primo gol per Manolo Gabbiadini, che dopo soli 12 minuti porta in vantaggio di sinistro il Southampton, ma poi si vede rimontare da un West Ham che ha ritrovato la forma migliore e i gol di Carrol (finisce 3-1 per gli ospiti, in gol anche l'ex Sampdoria Obiang). Prima rete inglese anche per l'ex milanista Niang, che segna il secondo gol nella vittoria del Watford contro il Burnley (2-1 il risultato finale).

Se Mazzarri sorride, Klopp invece si dispera: il suo Liverpool è in caduta libera e dopo il clamoroso ko per 2-0 sul campo dell'Hull City scivola a 13 punti di distanza dal Chelsea capolista. Nelle altre gare nette vittorie del Sunderland (4-0 in casa del Crystal Palace) e dell'Everton (6-3 contro il Bournemouth trascinato da un super Lukaku, autore di 4 gol e nuovo capocannoniere del campionato) e successo di misura del Wba in casa contro lo Stoke.