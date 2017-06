Alla festa di Natale vestito da ambulante, bufera su Norwood

In Inghilterra è bufera attorno a James Norwood, attaccante semi sconosciuto del Tranmere Rovers che ha avuto l'infelice idea di presentarsi al party di Natale della sua squadra (che milita in quinta divisione) travestito da venditore ambulante e dipingendosi anche il volto di nero. Orgoglioso della sua trovata, Norwood ha anche pubblicato lo scatto in costume sui propri profili social scrivendo: "Un bellissimo Natale con i ragazzi, travestimento - divertente - completato". Ma la trovata dell'attaccante inglese classe 1990 non ha fatto per niente ridere l'organizzazione "Kick It Out", che da anni difende i diritti di uguaglianza nel mondo del calcio: "Il giocatore deve prendere in considerazione certe azioni che possono offendere gli altri" hanno commentato. Ora c'è curiosità per sapere se nei confronti di Norwood, accusato di razzismo, saranno anche presi provvedimenti disciplinari.