Alieu Darbo, dalla Svezia al Crotone con l'arte della truffa

Non è la trama del film "Prova a prendermi" e neppure ha come protagonista Leonardo DiCaprio, ma la storia di Alieu Darbo meriterebbe una trasposizione cinematografica. Darbo è un 24enne svedese di origini gambiane con il sogno di diventare un fuoriclasse nonostante i mezzi tecnici non di primo livello, e che si è inventato referenze e curriculum da top player per sperare di scalare squadre e campionati. Ma la truffa, che ha coinvolto di striscio anche Crotone e Paok Salonicco, è stata scoperta dal giornale svedese Aftonbladet grazie al racconto anonimo dell'ex procuratore del ragazzo.



Dopo le giovanili all'Orgryte e al Le Mans (con tre apparizioni nel Gambie Under 17), il nome di Darbo inizia a circolare nel mondo del calcio che conta grazie a un contratto strappato alla Dinamo Zagabria che però, una volta capita la fregatura, lo ha liquidato dopo 4 mesi pagandogli 40mila euro pregandogli di non menzionare il club croato nel curriculum. Non un buon inizio, ma Darbo non si deprime e prova l'avventura italiana: a luglio 2014 il Crotone addirittura lo presenta sul sito ufficiale, triennale e maglia numero 10, parlando di "un affare in sinergia con il Bayern Monaco" anche se il club calabrese alla Gazzetta ha affermato di non averlo mai tesserato.



Darbo poi ha provato ad andare al Paok Salonicco, portando una (finta) lettera del ds del Dortmund Zorc con scritto "Tesseratelo senza fargli fare un provino, un talento del genere non va mortificato con un test". Il club greco si è insospettito, ha capito tutto e lo ha rispedito a casa. L'ultima apparizione dello svedese-gambiano è stata nella squadra maltese del Naxxar Lions FC, ottobre, 2016, da quel momento si sono perse le sue tracce anche se Darbo, contattato telefonicamente, ha respinto al mittente tutte le accuse dicendo di essere concentrato solo sulla sua carriera calcistica. L'unica certezza è che, ora che è stato smascherato, sarà molto dura diventare famoso...