Albissola, Sancinito: "Sono daltonico, devo uscire"

Se un capitano chiede il cambio a fine primo tempo, deve essere successo qualcosa di molto particolare: è il caso di Davide Sancinito dell'Albissola che, nella partita di serie D contro il Ghiviborgho, è dovuto uscire dal campo per un motivo singolare.



"Sono daltonico ed ho faticato moltissimo a non sbagliare i passaggi. Alla fine del primo tempo non ce la facevo più e ho chiesto all’allenatore di essere sostituito. Rischiavo di andare in pressing sui miei compagni, per me è stata impossibile continuare la partita” ha spiegato al Secolo XIX.



L'Albissola era in tenuta granata mentre il Ghiviborgo (che poi ha vinto 1-0) aveva divise nere: una combinazione di colori che non ha permesso a Sancinito di distinguere bene compagni ed avversari, di qui la scelta di essere sostituito.