Albania, Panucci: "Italia, ti farò soffrire. Voglio vedere coraggio"

"Quelle contro Spagna e Italia sono partite importanti, cercheremo di rendere la vita difficile a tutti. Per me sono partite speciali: la Spagna è la mia seconda casa, lì ho tanti amici; l'Italia è il Paese dove vivo, ho giocato tante volte in Nazionale".



Così Christian Panucci, ct dell'Albania e amico di Premium Sport, in vista della sfida contro Spagna e azzurri, parlando al sito Uefa.com. "C'è tanto ottimismo, ho un bel gruppo: De Biasi ha fatto un grande lavoro, qualificandosi per l'Europeo 2016; il nostro obiettivo adesso è partecipare a Euro 2020 - aggiunge -. Se giochiamo per il pari? Voglio coraggio dai giocatori, non che difendano il pari".



L'analisi delle duellanti del gruppo G: "Nell'ultima sfida la Spagna ha vinto nettamente contro l'Italia, ma gli azzurri hanno battuto tante altre volte gli spagnoli. Non penso ci sia tanta differenza fra le due squadre. È un momento delicato per Ventura, la Nazionale vive una fase di transizione, ma il ct dovrebbe essere lasciato libero di lavorare".