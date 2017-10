Albania, Panucci: "Italia al Mondiale ma lunedì niente sentimentalismi"

L'Italia è seconda nel girone di qualificazione Mondiale ma per i playoff serve ancora un ultimo sforzo, Ventura dovrà compierlo contro l'Albania di Christian Panucci: "Sarà un'emozione incredibile ritrovarsi di fronte al mio Paese - le parole del ct albanese a Premium Sport - ma sono un professionista e difenderò il mio lavoro alla morte. Sono duro fuori ma anche io ho un cuore... Stimolerò i miei ragazzi a dare il meglio".



Al momento dell'inno italiano cosa succederà? "Non mi confonderò, tanto anche quando ero giocatore non lo cantavo. Preferivo interiorizzare il momento, lo ascoltavo e sentivo le mie emozioni, sempre con rispetto. Succederà anche questa volta". Panucci parla della situazione azzurra: "Ci sta arrivare secondi in un gruppo con la Spagna ma, si sa, in Italia spesso c'è troppa negatività. Ventura ha ereditato la squadra in un momento difficile del calcio italiano, sa insegnare calcio, ha lanciato tanti giovani e lo stimo".



"L'Albania ha una buona base - continua Panucci, uno dei talent di Premium - e puntiamo a qualificarci all'Europeo del 2020. Certo, servirà anche un po' di fortuna nei sorteggi. Punto molto sul gruppo, sul dimostrare in campo cosa vuol dire essere albanese. Io porto le mie idee sapendo di avere un bagaglio importante alle mie spalle, visto che sono stato allenato da grandi tecnici da cui ho appreso molte cose".