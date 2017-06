Albania, Moggi torna come consulente

Luciano Moggi, 80 anni da compiere, è stato radiato a vita dal calcio per via delle conseguenze di Calciopoli ma ha comunque trovato il modo di rientrare in campo: è infatti il nuovo consulente del Futboll Klub Partizani Tirana, formazione della serie A albanese (la Kategoria Superiore).



Come si legge nel comunicato su Facebook corredato di foto della presentazione: "Il club comunica di aver raggiunto un accordo di cooperazione con Luciano Moggi, ex dg di alcuni tra i club più prestigiosi in ambito internazionale. La consulenza del signor Moggi sarà per i prossimi 3 anni e consisterà nella cooperazione in tutti i settori del club: quello tecnico, quello organizzativo e di mercato. Grazie a questo accordo, grazie all'esperienza e le competenze che possiede Moggi, il club vuole affermarsi a livelli più alti sia in Albania che in campo internazionale"