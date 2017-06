Albania, De Biasi: "Spagna? Una lotta tra pietre e kalashnikov"

Dopo l'ottimo Europeo disputato (e la qualificazione agli ottavi sfiorata), l'Albania del ct De Biasi continua a stupire. Le Aquile comandano la classifica del Gruppo G a punteggio pieno davanti a Italia e Spagna dopo aver superato Macedonia e Liechtenstein e ora si preparano a sfidare gli iberici, strafavoriti per la vittoria finale del girone.

"Speriamo di proseguire sulla buona strada che abbiamo intrapreso all'Europeo, anche se ormai la rassegna continentale è un capitolo chiuso - ha dichiarato il tecnico italiano al quotidiano spagnolo As -, dobbiamo essere umili e concentrati. Tuttavia, la differenza tra noi e la Spagna è evidente: è come andare dalla Terra alla Luna, è come una lotta tra pietre e kalashnikov" ha detto De Biasi, che ha parlato anche dello stile di gioco degli spagnoli: "Mi piace - ha detto - ma preferisco essere più concreto che poetico. Se disponi di qualità, comunque, è chiaro che puoi fare quel tipo di gioco. La cosa importante è tirare fuori il massimo dalla rosa che si ha a disposizione: tutti i giocatori della Spagna militano in grandi squadre, guardate dove giocano i miei".

De Biasi è tornato anche sull'esonero che nel 2011 lo portò lontano da Udine, una ferita che fa ancora male: "Sono stato licenziato dopo soli tre mesi ed è una cosa di cui ancora non mi capacito. Non si può decidere la vita e la morte di un allenatore in soli tre mesi. È stato un duro colpo a livello morale, non ho più voluto allenare in Italia". E così ecco il sì alla nazionale albanese: "Avevo bisogno di una sfida difficile, così da poter dimostrare a tutti il mio reale valore. Ricordo bene l'inizio: arrivai in una notte di dicembre e decidere non è stato semplicissimo. Poi ho parlato con il presidente, che mi ha dato carta bianca senza alcuna restrizione. E non parlo di soldi, visto che andavo a guadagnare un quarto di quello che prendevo prima. Ma avere un popolo dietro che ti supporta mi ha dato una grande motivazione" ha detto De Biasi, che ora spinto da quel popolo proverà ad andare sulla Luna e a battere la Spagna (che sarebbe un'ottima notizia anche per la "sua" Italia).