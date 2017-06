Albania, De Biasi non è più il c.t.: "Vado via subito"

Aveva già annunciato le dimissioni, ma Gianni De Biasi ha affrettato le pratiche e lascia immediatamente la panchina dell'Albania. Il c.t. italiano della miracolosa qualificazione all'Europeo, dove ha sognato per qualche giorno di strappare il pass per gli ottavi come ripescata, ha detto basta con una lettera commovente.



"Questa è una pagina della mia esperienza professionale in Albania che mai avrei voluto scrivere. Ho pensato e meditato a lungo e desidero comunicarvi che da oggi non sarò più il c.t. della nostra Nazionale. Mi fermo qui perché voglio pensare al bene e alla crescita della squadra. Credo di aver esaurito il mio compito, che mi ha consentito di tirare fuori da questi ragazzi quelle qualità che nel recente passato ci hanno consentito di vivere il Sogno Europeo!. E’ una scelta professionale molto combattuta, difficile. Mi auguro possiate comprenderla anche se non tutti possono condividerla. Dopo l'Europeo ero fermamente convinto che avremmo potuto migliorare ulteriormente, e che l’esperienza fatta durante le tre partite in Francia, ci avrebbe consentito un'ulteriore crescita globale. E sarà cosi, ma con un nuovo c.t.! Lascio con fatica, ma consapevole che il mio ciclo con questo gruppo è terminato".



De Biasi lascia da vincente: la sua ultima partita sulla panchina dell'Albania si è chiusa con un betto successo in Israele per 3-0, grazie al quale le Aquile hanno raggiunto i rivali in classifica. L'Albania, nello stesso gruppo dell'Italia, è ormai tagliata fuori dalla qualificazione al Mondiale di Russia, con 9 punti conquistati in 6 gare e 7 di ritardo dagli azzurri e dalla Spagna a 4 giornate dalla fine.