Albania, De Biasi: "Niente rivincite ma ci servirebbe un miracolo"

Per Gianni De Biasi, Italia-Albania può essere l'occasione della vendetta, quella per non essere riuscito - dopo essere stato a un passo dalla méta - a diventare il ct della Nazionale: "Sarei felice di intralciare il percorso di qualificazione degli azzurri - ha spiegato il commissario tecnico albanese in conferenza stampa -. Io gioco per vincere, ma non cerco rivincite".



Eppure, solo qualche giorno fa, proprio De Biasi è tornato a quelle giornate frenetiche in cui la spuntò Gian Piero Ventura, dicendo di sapere chi avrebbe fatto scendere le sue quotazioni a favore dell'ex allenatore del Torino: "So chi mi ha ostacolato quando potevo diventare ct dell'Italia. Per il momento - ha ribadito - basta che lo sappia io, magari in futuro lo dirò. Per adesso preferisco tenerlo per me".



Ma quella fra Italia e Albania, al di là delle sfide personali, è soprattutto un match fondamentale per la qualificazione ai Mondiali in un girone quasi proibitivo per gli avversari di venerdì. "Il valore dell'Italia si conosce. Noi - ha sottolineato de Biasi - abbiamo bisogno di fare risultato, ma non possiamo usare l'organico che ci ha portato agli Europei. Comunque, contro avversari forti, abbiamo fatto bene, spero di riuscirci anche domani. La differenza tecnica tra le due squadre è notevole, dobbiamo cercare di gettare il cuore oltre l'ostacolo".



De Biasi deve risolvere ancora il rebus-formazione. "Ho tre o quattro dubbi - ha detto - credo si risolveranno all'ultimo momento. Un miracolo? Forse servirebbe".