Albania, De Biasi: "I petardi dei tifosi? Addolorato da un'altra realtà"

Otto minuti di sospensione, uno steward ferito: Italia-Albania è stata anche questa. "Gli incivili ci sono sempre, non mi sono spaventato". Gigi Buffon l'ha giudicata così: era la sua festa per le mille partite da professionista, non gliel'hanno comunque rovinata. Gianni De Biasi, invece, era distrutto, non tanto per il risultato, ma proprio per il comportamento dei suoi tifosi: "Mi è dispiaciuto tantissimo per il lancio di fumogeni, mi ha fatto vedere un'altra realtà, che non conoscevo. Sono molto deluso da questo evento. Non so cosa sia successo, mi sembra così assurdo, non so spiegarla. Da cinque anni sono in Albania, non ho mai vista una cosa così, all'Europeo i nostri tifosi si erano distinti per quanto di bello avevano fatto. Sono deluso e addolorato, soprattutto se queste cose accadono davanti agli occhi del mondo, a una platea così vasta. Ho sempre 'cercato' di vendere l'Albania in un certo modo, per questo sono ancora più seccato. Se farò valutazioni col presidente della Federcalcio per eventuali dimissioni? A 60 anni ho imparato a non fare valutazioni immediate".