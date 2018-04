Albacete, Pelayo Novo Garcia operato alla testa

Pelayo Novo Garcia è stato operato al Lozano Blesa University Hospital di Saragoza per fratture multiple alla testa, conseguenza della caduta dalla tromba delle scale al terzo piano dell'hotel in cui era in ritiro con l'Albacete. Il centrocampista spagnolo, 27 anni, secondo il CEO del club "è precipitato mentre parlava al telefono appoggiato alla ringhiera delle scale" ma non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono gravi ma stabili.



Quando Pelayo Novo è stato ritrovato era cosciente ed è stato subito aiutato da alcuni compagni di squadra e dal personale dell'hotel prima di essere trasferito in ospedale, ovviamente Huerca-Albacete di seconda divisione spagnola (che doveva giocarsi ieri pomeriggio) è stata rinviata.



Il medico dell'Albacete, Juan Miguelo Armero, ha rassicurato tutti: "La cosa più importante è che non c'è nulla che possa mettere in pericolo la sua vita. Per quanto riguarda un ritorno al calcio, è troppo presto per sbilanciarsi: le cose possono cambiare, una volta che sarà chiarito l'intero quadro clinico se ne potrà sapere di più".

La familia del Alba permanece más unida que nunca en torno al #FuerzaPelayo.

Agradecemos las muestras de apoyo mostradas por el mundo del fútbol, las camisetas con las que han salido los jugadores del @RealOviedo y el constante apoyo en el propio hospital del @RealZaragoza — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 31 marzo 2018