Albacete, Pelayo Novo Garcia cade dal terzo piano dell'hotel

Pelayo Novo Garcia ha rischiato di morire in un grave incidente accaduto nell'hotel del ritiro dove l'Albacete stava preparando la partita di stasera contro l'Huesca (seconda divisione della Liga) poi rinviata.



Il centrocampista spagnolo, 27 anni, è caduto dal balcone del terzo piano per cause ancora ignote, i suoi compagni Ruben Mino e Susaeta sono stati i primi a soccorrerlo prima che l'ambulanza lo portasse all'ospedale di Saragoza. Pelayo Novo, come riporta Marca, non sarebbe in pericolo di vita.



L'Albacete ha pubblicato una breve nota sul sito ufficiale: "Il nostro giocatore ha subito un grave incidente questa mattina, ora è nell'ospedale di Zaragoza in condizioni stabili con i nostri medici. Vi informeremo sulle sue condizioni di salute e ringraziamo l'Huesca, la Liga e tutte le persone che si sono interessate allo stato del nostro calciatore".

Nuestro jugador, Pelayo Novo, ha sufrido en la mañana de hoy un aparatoso accidente en el hotel de concentración del equipo. Nuestro jugador, que se encuentra estable, está siendo trasladado por tal motivo al Hospital de Zaragoza.

¡Gracias por vuestro apoyo! — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 31 marzo 2018