Al-Sadd, Xavi: "Al termine della stagione mi ritiro. Diventerò allenatore"

Dopo Andrea Pirlo un altro fuoriclasse del centrocampo è pronto a dare l'addio al calcio giocato. Xavi Hernandez, attualmente in forza all'Al-Sadd, ha annunciato a Mundo Leo: "Ho avuto la fortuna di non essermi infortunato e credo che la mia carriera abbia preso una parabola discendente. Mi accorgo che mi stanco di più, che è una fatica recuperare e sicuramente questo sarà il mio ultimo anno come calciatore".



L'ex fuoriclasse e bandiera del Barcellona (in blaugrana ha vinto la bellezza di 26 trofei) ha già in mente quale sarà il suo futuro dopo aver abbandonato il rettangolo verde: La mia idea è ritirarmi a fine stagione e diventare allenatore".