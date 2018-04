Al Fujairah, promozione fallita: Maradona va via

Diego Armando Maradona lascia l'Al Fujairah dopo una sola stagione: la squadra che milita nella seconda divisione del campionato degli Emirati Arabi non è riuscita ad essere promossa in UAE League come richiesto dalla società che, di comune accordo con l'argentino, ha scelto di terminare il rapporto di lavoro.



"Dopo il pareggio di oggi (1-1 contro il Khor Fakkan, ndr) e non avendo raggiunto l'obiettivo della promozione, Diego Maradona non sarà più l'allenatore della squadra. La decisione è stata presa di comune accordo e Diego lascia la squadra in una posizione di ripescaggio e augura al club il meglio" ha comunicato l'Al Fujairah.



Maradona ha condotto la squadra a una buona stagione, nessuna sconfitta in stagione, ma non è riuscita a stare davanti a Bani Yas e Al-Ittihad, entrambe promosse: a maggio 2017 per il Pibe de Oro quello all'Al Fujairah era stato un ritorno in panchina dopo cinque anni di stop (nel 2012 la penultima esperienza all'Al Wasl).