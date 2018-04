Ajax, Younes punito: "Si allenerà con le giovanili fino a fine anno"

Nessun perdono. Amin Younes è stato punito in modo definitivo dall'Ajax: il club olandese ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l'esterno tedesco classe 1993 "si allenerà con le giovanili fino a fine stagione". La colpa del giocatore risale alla partita contro l'Heerenveen dell'11 marzo, quando si rifiutò di entrare in campo. Era stato temporaneamente sospeso per due settimane, poi l'allenatore Ten Hag, dopo averne parlato con Overmars e con lo stesso Younes, ha deciso di prolungare il provvedimento disciplinare interno.



"Abbiamo ancora 6 partite e voglio solo giocatori motivati al 100% - ha detto Ten Hag -. Sono successe tante cose ad Amin in questa stagione e questi episodi senza dubbio l'hanno condizionato. Ora non ci dà la sensazione che la sua attenzione sia completamente focalizzata sull'Ajax". Il riferimento dell'allenatore va anche al mancato addio di gennaio, quando Younes aveva già trovato l'accordo col Napoli e poi fece marcia indietro. A fine stagione il tedesco si libererà così a parametro zero. Ma intanto di sicuro si perderà il Mondiale: era nel giro della nazionale, così Löw non potrà convocarlo.