Ajax, Reiziger-Bogarde al posto di Keizer

L'Ajax, dopo 17 giornate di Eredivisie, è secondo in classifica a cinque lunghezze dal Psv Eindhoven: non una situazione drammatica (sebbene pesi anche l'eliminazione ai preliminari di Europa League) ma evidentemente non abbastanza soddisfacente per i vertici olandesi che hanno esonerato Marcel Keizer, arrivato la scorsa estate.



Il comunicato dei lancieri è stato piuttosto duro: "Non siamo sicuri che Keizer possa soddisfare le nostre ambizioni". Esonerata anche una leggenda dell'Ajax come Dennis Bergkamp, che faceva parte dello staff: "Con lui ci sono divergenze di opinioni relative a discorsi tecnici".



Al posto di Keizer e dell'ex Inter, curiosamente c'è una svolta in salsa rossonera: promossi ad interim dalla Primavera Michael Reiziger e il suo vice Winston Bogarde, che giocarono nel Milan rispettivamente nel 1996/97 e nel 1997/98.