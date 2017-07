Ajax, Nouri si accascia in campo. Il club: "Aritmia cardiaca"

C'è grande apprensione per Abdelhak Nouri, giovane giocatore dell'Ajax accasciatosi oggi a terra per un'aritmia cardiaca durante la partita amichevole tra i lancieri e il Werder Brema, a Zillertal in Austria. Il 20enne centrocampista di origine marocchina si è accasciato a terra a palla lontana.



L'arbitro ha ferma immediatamente il gioco per permettere ai medici di entrare in campo. Nouri è stato poi trasportato in ospedale in elicottero e la partita interrotta. Il club olandese ha fatto sapere via twitter che si tratta di aritmia cardiaca, le condizioni sono stabili anche se serie.

Ajax'ın genç orta saha oyuncusu Abdelhak Nouri'nin maç esnasında kalbi durdu! pic.twitter.com/t5Jahzhgus — Sporun Dibi (@sporundibicom) 8 luglio 2017