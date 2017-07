Ajax, Nouri si accascia in campo. Condizioni serie ma è fuori pericolo

C'è grande apprensione per Abdelhak Nouri, giovane giocatore dell'Ajax accasciatosi oggi a terra durante la partita amichevole tra i lancieri e il Werder Brema, a Zillertal in Austria. Il 20enne centrocampista di origine marocchina si è accasciato a terra a palla lontana. L'arbitro ha ferma immediatamente il gioco per permettere ai medici di entrare in campo. Nouri è stato poi trasportato in ospedale in elicottero e la partita interrotta. Il club olandese ha parlato via twitter di 'aritmie cardiache'.



In tarda serata la società di Amsterdam ha poi precisato che le condizioni sono serie ma stabili: il cuore di Nouri è attivo senza l'ausilio di macchinari, ma il giovane sta facendo uso di un'apparecchiatura respiratoria ed è mantenuto in stato incosciente per favorire i trattamenti medici in atto. Il monitoraggio è ovviamente costante e sono in corso esami ad ampio raggio per determinare le esatte cause del collasso.

Ajax'ın genç orta saha oyuncusu Abdelhak Nouri'nin maç esnasında kalbi durdu! pic.twitter.com/t5Jahzhgus — Sporun Dibi (@sporundibicom) 8 luglio 2017