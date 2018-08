Aguero fuma narghilè con una modella: il Manchester City irritato

Problemi social per Sergio Aguero. La modella diciottenne Lola Magnin, con cui il Kun è stato spesso visto ultimamente, ha pubblicato su Instagram un breve video in cui si vede l'argentino fumare con lei il narghilè. Nei dieci secondi scarsi di clip, Aguero respira il fumo e poi lo getta fuori: si è visto di molto peggio tra i comportamenti fuori dal campo dei calciatori ma è una scena che il Manchester City non avrebbe voluto vedere. Fonti interne al club, citate dal Sun, avrebbero commentato così: "Non è stato bello da vedere, è uno dei migliori calciatori a livello mondiale e dovrebbe essere anche un modello. Queste cose non mandano messaggi positivi ai giovani". Il Kun non ha commentato, a parte smentire una relazione con la modella: "La conosco e basta, niente di romantico".