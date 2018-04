Adebayor: "Mancini non mi è mai piaciuto, come persona e allenatore"

Emmanuel Adebayor contro Roberto Mancini. L'attaccante togolese, attualmente in forza all'Istanbul Basaksehir, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport usa parole forti nei confronti del suo ex allenatore ai tempi del Manchester City: "Il rapporto non è mai decollato. Non mi è mai piaciuto, sia come persona che come tecnico. Inoltre i suoi allenamenti erano molto noiosi: quanta tattica...".



Diverso invece il discorso con José Mourinho, incrociato al Real Madrid: "È il top, un grande uomo che con la squadra crea un'empatia unica. Tra di noi un rapporto spettacolare".



La punta 34enne svela quindi un retroscena di mercato: "Nel 2008 era fatta con il Milan. Mi sarebbe piaciuto giocare con leggende come Maldini, Pirlo, Kakà e Inzaghi e con Ancelotti in panchina. Ma nessun rammarico, giusto rimanere all'Arsenal: giocavo il mio calcio e Londra è parte di me".