Adebayor, bordate a Mancini: "Grande calciatore, ma non grande tecnico"

Ormai sono passati anni da quando i due erano insieme al Manchester City, ma evidentemente Emmanuel Adebayor ha ancora il dente avvelenato con Roberto Mancini e durante un'intervista a 'So Foot' ha attaccato duramente il tecnico italiano.

"Non aveva il controllo dello spogliatoio - racconta l'attaccante togolese dell'İstanbul B.B. - Ha irritato 25 giocatori. Mancini è stato un grande giocatore, ma non è certo un grande allenatore. Prima del Manchester City cosa aveva vinto?", chiede Adebayor dimenticando i 3 scudetti, le 4 Coppe Italia e le 2 Supercoppe Italiane conquistati tra Inter, Fiorentina e Lazio.

E non solo, perché il calciatore poi rincara la dose: "In ogni club in cui va compra 40 giocatori e nessuno vuole giocare per lui. Quando José Mourinho ha guidato l’Inter dopo di lui aveva 40 giocatori internazionali. Cosa doveva fare?".

Poi però l'attaccante "si tradisce" e svela i motivi di tanta rabbia nei confronti del tecnico attualmente allo Zenit: "Io ero al Manchester e ha voluto Dzeko, Balotelli, Tevez e Aguero: eravamo cinque attaccanti di livello mondiale. Se mi avesse detto che dovevo andarmene, l’avrei fatto, invece mi ha detto ‘ho bisogno di te’. Giocavo, segnavo, poi il giorno dopo mi lasciava fuori“.