Addio Confederations, nel 2021 maxi Mondiale per club

Addio Confederations Cup, benvenuto "super" Mondiale per Club. Il progetto della Fifa, come riferisce il Mundo Deportivo, prosegue a passi spediti, luce verde al dipartimento capeggiato da Zvonimir Boban per questa mini-rivoluzione. Il trofeo alzato dalla Germania circa due mesi fa in Russia (battuto il Cile in finale) dovrebbe essere l'ultimo, dal 2021 si partirà con un nuovo torneo dedicato alle squadre di club.



Questo maxi Mondiale per Club vedrà la partecipazione di 24 squadre: 12 europee, 5 sudamericane, 2 africane, 2 asiatiche e 2 del Nord America (anche se si sta studiando un modo per averne anche una dall'Oceania). I 12 club europei saranno così divisi: le ultime quattro vincitrici della Champions League, le ultime quattro finaliste e le ultime quattro in base al ranking Fifa. Si giocherà a metà di giugno ogni quattro anni e, secondo la Federazione Internazionale del calcio, sarà uno spettacolo unico.