Abramovich telefona a De Laurentiis: sbloccata la trattativa Sarri-Chelsea

Si è finalmente sbloccata la trattativa per il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea. Il Corriere dello Sport spiega che è stata decisiva la telefonata di Roman Abramovich ad Aurelio De Laurentiis: il patron dei Blues (e Marina Granovskaia) hanno avviato il dialogo con il numero 1 del Napoli e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità dell'ingaggio del tecnico toscano (a Conte verrà dato un benservito da 9 milioni di sterline).



Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa la chiave di volta potrebbe essere rappresentata da Jorginho: i londinesi sono pronti, secondo Tuttosport, a versare nelle casse degli azzurri ben 60 milioni per il centrocampista italo-brasiliano, 10 in più di quelli offerti dal Manchester City. Il mediano seguirebbe così il suo allenatore e non è escluso che anche Hysaj compia lo stesso percorso.