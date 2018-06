A Nizza va in scena l'amichevole Francia-Italia

Secondo test per l'Italia di Roberto Mancini dopo il successo per 2-1 sull'Arabia Saudita. Questa sera all'Allianz Riviera di Nizza (ore 21:05) gli azzurri affrontano in amichevole la Francia di Didier Deschamps, considerata dal nostro ct tra le favorite per la vittoria del Mondiale in Russia.



L'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo potrà contare su Leonardo Bonucci (aveva lasciato il ritiro per motivi personali ed è rientrato ieri sera) che indosserà la fascia di capitano mentre in attacco sono stati sciolti gli ultimi dubbi: ci sarà Mario Balotelli, che verrà affiancato da Chiesa e Insigne (in vantaggio su Verdi).



In mediana spazio a Pellegrini, Jorginho e Cristante. Florenzi, Rugani e De Sciglio (oltre a Bonucci) agiranno davanti a Sirigu, titolare al posto di Donnarumma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelè. All.: Deschamps.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne. All.: Mancini.