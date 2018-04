A Milano l'ottava edizione del "Torneo Maurizio Mosca"

Prenderà il via a Milano in via Quintiliano 46 il prossimo 21 aprile e si concluderà il 17 giugno l'ottava edizione del Torneo Maurizio Mosca. L'evento dedicato all' indimenticato giornalista, scomparso nel 2010, è stato ideato un anno più tardi da Francesco Capriglia, direttore generale dell'Ac Macallesi.



La società del presidente Giovanni Vender, insieme a Pietro Borgazzi e al giornalista Luca Serafini, organizza la manifestazione giovanile che vede scendere in campo le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.



La competizione ha avuto un crescente successo nel corso del tempo, come dimostrato dai numeri con 35 società iscritte, 67 squadre, 800 atleti per le categorie agonistiche e 400 per la scuola calcio, per un totale di 120 partite. Il modo migliore per ricordare un grande appassionato di questo sport.