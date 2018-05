A-League, VAR rotta: scudetto assegnato con un gol in fuorigioco

La tecnologia può aiutare in ogni campo della vita e quindi dello sport ma se ci si mette di mezzo la sfortuna, non c'è aiuto che tenga. Basta prendere ad esempio ciò che è successo nella finale playoff tra Newcastle Jets e Melbourne Victory, di A-League. All'8' del primo tempo, la VAR (il campionato australiano è uno di quelli, assieme a Serie A, Bundesliga, Superliga portoghese e MLS, in cui la FIFA ha scelto di testarne il protocollo) si rompe e proprio il minuto seguente il Melbourne segna in fuorigioco.



L'arbitro assegna il gol e, con la VAR guasta, non può essere smentito (il protocollo non prevede che vengano acquisite le immagini della tv che trasmette il match, nonostante avesse mostrato subito l'errore, come mostra la foto). La partita finisce proprio 1-0, il Melbourne Victory diventa campione ma sui social le polemiche si scatenano. La Federazione australiana si è scusata così: "Comprendiamo la delusione dei tifosi, il guasto è avvenuto una sola volta in stagione ma è avvenuto proprio in un momento cruciale".

La scorsa notte, finale di A-League 🇦🇺 Newcastle Jets-Melbourne Victory

8': guasto al software del VAR 🆘

9': il Melbourne segna in fuorigioco, l'arbitro convalida erroneamente e non può essere aiutato dal VAR 👎

90': Il Melbourne vince il titolo 🤦

La FFA lo spiega così 👍 pic.twitter.com/OW0VK9jEw1 — Federico Casotti (@federicocasotti) 6 maggio 2018