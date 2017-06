6.a giornata Serie B, il Brescia batte 3-0 il Cittadella. Il Benevento dilaga a Bari

Si interrompe alla sesta giornata la corsa del Cittadella in Serie B. La formazione di Venturato rimane prima ma perde 3-0 in casa contro il Brescia di Brocchi: decidono le reti di Bonazzoli e Morosini (doppietta). Ne approfitta il Verona che batte il Frosinone con due rigori di Pazzini (20' e 47') e si piazza da solo al secondo posto in classifica a -2. Si avvicinano alla vetta anche Pisa e Benevento. I toscani regolano 2-1 l'Ascoli (a segno Lores e Verna) e fanno felice Gattuso. I giallorossi esagerano e vincono 4-0 a Bari grazie a Ceravolo, Buzzegoli, Ciciretti e Jakimovski.



Risalgono in classifica Spezia (1-0 al Novara) e Carpi (2-1 sulla Virtus Entella). Il Cesena cade 1-0 sul campo della Pro Vercelli mentre la Salernitana torna a respirare (2-0 al Trapani). Finiscono in parità Latina-Ternana (1-1) e Vicenza-Avellino (0-0). Nel posticipo di lunedì, da registrare la prima vittoria del Perugia in campionato: al Curi, contro la Spal, finisce 1-0.