"Zidane, tentazione Manchester United"

Zinedine Zidane si è concesso un anno sabbatico, pur senza dirlo. Al momento è alla finestra, o forse è semplicemente al mare, in totale relax, ma stando a quanto scrive L'Equipe, la sua, appunto, è soltanto una pausa. L'obiettivo, dopo aver detto addio al Real Madrid la scorsa primavera, è la Premier League e in cima alle sue preferenze c'è un altro grandissimo e storico club, il Manchester United, dietro per appeal internazionale soltanto ai blancos e (forse) al Barcellona.



Insomma, José Mourinho deve fare attenzione a guadagnarsi la conferma con i Red Devils, ai quali è legato da un contratto fino al 2020: chiaro che con un'altra stagione senza titoli la sua panchina traballerebbe e l'interesse di Zidane per lo United, evidentemente, è un motivo in più per provare a portare almeno un trofeo.