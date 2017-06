"You'll never walk alone" e candele: i tifosi del Feyenoord vicini a Vilhena

Il bello del calcio. Prima della partita di Eredivisie contro il PEC Zwolle i tifosi del Feyenoord hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Tonny Vilhena che lo scorso 30 ottobre ha perso la madre a causa di un male incurabile. I supporter hanno preparato una meravigliosa coreografia con migliaia di candele accese e allo stesso tempo intonato il coro da brividi "You'll never walk alone": il centrocampista si è comprensibilmente commosso e al termine della gara ha ringraziato i tifosi per lo splendido gesto.