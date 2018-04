"What?": Inghilterra, l'espulsione è assurda

"What's your name?". Chiedere a qualcuno come si chiama, in inglese, sanno farlo più o meno tutti. Il problema è capire la risposta e persino un madrelingua può andare in difficoltà e cadere in un equivoco da matita rossa. Anzi, da cartellino rosso. Quando l'arbitro Deam Hulme l'ha domandato al giocatore dell'Hemel Hempstead durante una partita di National League South (la sesta categoria del calcio inglese) dopo averlo ammonito, si è sentito preso in giro dalla replica: "Watt". Come? "Watt". Come? "Watt".



Proprio così, gliel'ha chiesto tre volte e il povero Sanchez Watt non aveva alcuna intenzione di deridere nessuno: non è certo colpa sua che la pronuncia del suo cognome ("uot") è praticamente identica a quella di what ("cosa", in italiano). Così l'arbitro ha tirato fuori il secondo cartellino giallo e poi quello rosso, tra l'altro segnando solo il numero sul taccuino, non avendo saputo, a quel punto, il nome del calciatore.



Ci ha pensato il capitano Parkes a risolvere l'equivoco, spiegando che il suo compagno si chiamava proprio così: Watt, Sanchez Watt. Che non suonerà come Bond, James Bond, ma sono pur sempre un nome e un cognome. Risultato? Cartellino rosso ritirato, il club che twitta "Per chiarire, l'Hemel è ancora in undici..." e l'East Turrock che perde 2-0. Uno dei gol l'ha segnato Watt. Cosa?