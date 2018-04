"United, rottura tra Pogba e Mourinho per uno 'scherzo' non gradito"

Uno scherzo alla base della rottura fra José Mourinho e Paul Pogba. Secondo quanto riporta il Sun il tecnico del Manchester United non avrebbe fatto gradito quanto accaduto al termine della sfida vinta 2-1 con il Liverpool lo scorso 10 marzo. Il portoghese sta parlando con la BBC quando arriva il centrocampista che si congratula e stringe al mano al suo allenatore, 'costretto' a interrompere l'intervista.



I Red Devils hanno pubblicato il video su Instagram e Mou appare molto sorridente e divertito. Ma in realtà, per il quotidiano britannico sopracitato, lo Special One avrebbe ritenuto il gesto molto irrispettoso tanto da lasciare fuori Pogba nelle due partite successive, contro Siviglia (in Champions League) e Brighton (FA Cup) dopo averlo direttamente rimproverato per un comportamento ritenuto non professionale.