"United, Mourinho pronto a lasciare a fine stagione". La replica: "Spazzatura"

Clamorosa indiscrezione di mercato riportata questa mattina dal Daily Mail. Secondo quanto raccolto dal quotidiano britannico, Josè Mourinho, attuale manager del Manchester United, potrebbe dare le dimissioni al termine della stagione. All'interno dei Red Devils, si legge sull'edizione online del tabloid britannico, cresce la preoccupazione che lo Special One possa essere nel pieno della "solita crisi del terzo anno ma con un anno di anticipo".

In particolare all'interno del club, secondo le informazioni raccolte dal Daily Mail, sono preoccupati dai continui viaggi a Londra di Mourinho, che nonostante alleni a Manchester da un anno e mezzo continua a vivere in albergo e ogni volta che può torna a "casa" (come lui stesso ha definito Londra) dedicando così meno tempo del solito alla squadra e alle faccende di campo.

Inoltre, sottolinea il tabloid, un'altra prova del fatto che Mourinho si sarebbe stufato di Manchester e dello United arriverebbe dalle continue dichiarazioni, polemiche nei confronti del club, fatte sul calciomercato e dal recente attacco, ingiustificato e apparentemente inspiegabile, a una delle bandiere dei Red Devils: Paul Scholes. Per ora ovviamente sono soltanto voci, ma sullo sfondo si fa largo il Psg: per Mourinho sarebbe la perfetta ancora di "salvezza".



A stretto giro di posta, alla vigilia della sfida di FA Cup con il Derby County, è arrivata la smentita del portoghese: "C'è solo una parola per commentare ciò che ho letto: spazzatura. Se chiedete a me se l'anno prossimo sarò ancora qui, vi dico di sì. Io voglio restare e andrò via solo quando la società mi manderà via. Sono tutti felici del mio contributo e vogliono che resti anche oltre questo contratto e io mi vedo qui anche dopo. Il mio impegno per lo United è totale".