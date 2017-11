"Tite avrebbe convocato Jorginho: Ventura ha anticipato il Brasile"

"Jorginho? Il piano dello staff verdeoro era di convocarlo a marzo nell'ultima amichevole prima del Mondiale, l'Italia ha anticipato la scelta e così vestirà la maglia azzurra". Dai microfoni di Radio Sportiva Joao Santos, agente del calciatore italo-brasiliano, rivela un importante retroscena e spiega che la scelta è definitiva.



"Il Brasile gioca in modo diverso, ma lui poteva starci tranquillamente - dice il procuratore -, lì conta la tecnica, in Italia conta più la tattica, Jorginho può dare un contributo con le sue caratteristiche". Ci riuscirà, visto come gioca con Sarri, anche nel 3-5-2?: "Non so come giocherà Ventura, Jorginho è a disposizione per fare il massimo e se il ct ha bisogno lui è pronto. La scelta è stata fatta, non è che smette domani, giocherà almeno altri dieci anni se non le avrà ora avrà delle chance in futuro con l'Italia, adesso è concentrato sulla qualificazione al Mondiale".



Intanto il centrocampista del Napoli, statistiche alla mano, è il regista recordman in Europa di passaggi riusciti: "Ne siamo felici, Sarri lo vede bene, Guardiola molto bene, anche le squadre inglesi lo vedono bene e significa che sei sulla buona strada. In quel ruolo lui per me è il migliore in Europa. Titolare in azzurro? Dipende dal modo in cui sceglierà di giocare la Nazionale".