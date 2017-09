"The boss is back", il Newcastle riabbraccia Benitez

The boss is back#NUFC pic.twitter.com/JYZD2NIOTe — Newcastle United FC (@NUFC) 12 settembre 2017

"Il boss è tornato" e accanto un braccio che mostra i muscoli con il chiaro significato di buona salute: con questo stringato messaggio via Twitter, il Newcastle ha fatto sapere che Rafa Benitez è di nuovo nel pieno delle sue funzioni di manager del club.

La scorsa settimana, infatti, il tecnico spagnolo aveva avuto una convalescenza difficoltosa seguita ad un intervento chirurgico subìto durante la pausa per le Nazionali: operazione resasi necessaria per un'infezione contratta in occasione di un intervento di ben due anni fa per curare un'ernia.

Giovedì scorso, recandosi al centro sportivo della società, Benitez si era sentito poco bene ed aveva quindi rinunciato, venendo poi sostituito dal suo vice Miguel Moreno nella gara di campionato di domenica scorsa (vittoria in trasferta sullo Swansea per 1-0).