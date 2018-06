"Sono il nuovo allenatore, sei fuori". "Tranquillo, vado allo United"

È una storia teoricamente triste che Phil Marsh, la "vittima" della situazione, ha saputo rendere in qualche modo divertente. Lui è un attaccante di 31 anni che da giovane è stato una promessa del Manchester United, al punto da esordire in prima squadra in Coppa di Lega: quel giorno, molto probabilmente, non si sarebbe mai aspettato che sarebbe stato scartato in modo anomalo da un allenatore nel pieno della propria carriera.



È proprio questa la storia che Phil diffonde sui social pubblicando il testo di due sms, quello che gli ha inviato Eddie Maurice-Jones e la sua risposta. "Ciao Phil, sono Eddie, il nuovo manager del Rhyl. Mi hanno dato il budget e dopo averne discusso con gli altri, abbiamo deciso che non ci servi l'anno prossimo. Vogliamo solo essere diretti con tutti. Saluti". Phil gli ha risposto così: "Ciao Eddie, non sarei rimasto comunque perché torno al Manchester United quest'estate, ma grazie per il messaggio, forse sarebbe stato meglio fare una telefonata. Ti auguro il meglio".



Phil ha usato l'ironia, ovviamente, visto che allo United non tornerà, poi in un'intervista alla Bbc ha rivelato il suo malumore: "Non è la prima volta che mi hanno lasciato andare via da una squadra, ma mai così. E' una questione di decenza, è brutto quando nemmeno alzano il telefono per comunicartelo. E' stato uno shock, ed è abbastanza triste in realtà. Ero l'ultimo del gruppo a ricevere un messaggio del genere perché hanno fatto copia-incolla cambiando solo il nome di volta in volta. Ho deciso di pubblicare quella conversazione su Twitter per far vedere a che bassi livelli si può arrivare. Ho sempre rispettato Sir Alex Ferguson per il modo in cui mi comunicò che dovevo lasciare lo United. Mi disse che era per il bene della mia carriera e mi diede dei buoni consigli. Tutti meritano un po' di decenza".