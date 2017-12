"Sognavo ancora di essere Zola": King Krule, che omaggio

Gianfranco Zola resta ancora un mito nel Regno Unito, persino più che in Italia, e ora finisce persino su un disco di uno dei più promettenti rocker inglesi della nuova generazione, King Krule, che la stampa specializzata del suo Paese chiama il Chet Baker dei giorni moderni per le contaminazioni jazz dei suoi lavori. Il brano si chiama "Biscuit town", ma i biscotti del calcio, ovviamente, non hanno nulla a che vedere con l'opera. "Still had dreams of being Gianfranco Zola", recita un verso della canzone. Tradotto: "Sognavo ancora di essere Gianfranco Zola".



Del resto Archy Ivan Marshall, il vero nome di King Krule, è nato nel 1994 ed è cresciuto a Londra, la città nella quale Zola ha giocato dal 1996 al 2003 con la maglia del Chelsea. Così, da bambino, il cantante si è innamorato dalle imprese di Magic Box, il soprannome del giocatore sardo, come magari il colpo di tacco in Coppa d'Inghilterra contro il Norwich.



Quanto Zola abbia inciso sull'immaginario calcistico e in qualche modo anche sociale del Regno Unito lo dimostra anche l'onorificenza ricevuta nel 2004 di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Un riconoscimento che premia insieme Zola come giocatore e Zola come uomo per il suo comportamento fuori dal campo. E la citazione nella canzone dimostra che il suo stile non è stato dimenticato.