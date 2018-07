"Sarri-Chelsea già in disaccordo: idee differenti sul mercato"

Ci sarebbero già dei problemi tra Maurizio Sarri e il Chelsea. Il tecnico è sotto contratto con il Napoli e non ha ancora firmato con i Blues (che prima devono 'liquidare' Conte dandogli 11 milioni di sterline) ma sarebbe in disaccordo con il club londinese per questioni legate al mercato.



L'allenatore toscano ha individuato Dries Mertens come rinforzo numero uno in attacco, la società inglese invece preferirebbe puntare su Christian Pulisic, 19enne attualmente in forza al Borussia Dortmund invece che sul 31enne del Napoli (la clausola da 28 milioni di euro è scaduta).



Già la scorsa estate il mercato aveva creato parecchie frizioni tra il Chelsea e Conte, furioso per il mancato arrivo dei giocatori da lui indicati: la storia si ripete a distanza di 12 mesi e, anche se non dovrebbe mettere a rischio l'approdo di Sarri in Inghilterra, non rappresenta certamente un buon inizio.