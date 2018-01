"Sanchez shock": ha saltato un controllo antidoping

"Sanchez drugs shock". È questo il titolo del Daily Mirror che sbatte in prima pagina la foto di Alexis Sanchez in auto: il nuovo acquisto del Manchester United è alle prese con un problema inatteso pochi giorni dopo il trasferimento ai Red Devils. Il cileno, infatti, ha saltato un test antidoping effettuato dall'Uefa all'Arsenal lunedì scorso, quando, appunto, era ancora ufficialmente un calciatore dei Gunners.



Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico, ora rischiano una pesante multa sia l'Arsenal che lo United: il giocatore non era presente nel centro sportivo dei londinesi perché aveva il permesso di andare a Manchester dove sostenere le visite mediche per il nuovo club. Ma Wenger sapeva del test. "L'Arsenal non ha informato la Uefa del viaggio del giocatore - si legge sul tabloid - e gli ispettori Uefa, seguendo il protocollo, hanno informato l'organizzazione che Sanchez ha saltato il controllo antidoping"

WENGER: "COLPA NOSTRA"

Arsene Wenger ammette: "Da un punto di vista amministrativo era ancora una nostra responsabilità dato che Sanchez non aveva ancora completato il trasferimento allo United. Lunedì era stato molto occupato a completare il trasferimento, per lui saltare il test antidoping è un episodio più unico che raro". Il tecnico dell'Arsenal non prevede grosse sanzioni per il cileno: "È stato controllato così tante volte dall'antidoping che non ho alcun dubbio che non ci saranno problemi per lui in tal senso, le sue intenzioni di Alexis non erano certo quelle di evitare il test".