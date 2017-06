"Rooney ha perso 600 mila euro al Casinò"

La conferma non è arrivata, né mai arriverà (quasi certamente), ma stando a quanto raccontato al Sun da alcuni testimoni, Wayne Rooney avrebbe perso ben 500 mila sterline, pari a circa 600 mila euro, al Casinò. L'attaccante dello United si è recato al Manchester's 235 e in meno di due ore avrebbe gettato al vento circa 4 mila euro al minuto al black jack e alla roulette. "Puntava tutto sul rosso e sembrava che fosse in un mondo tutto suo", ha raccontato un testimone al tabloid.



Ecco il racconto della serata nel dettaglio: "È arrivato a mezzanotte, a metà settimana, quando nel casinò non c'erano molte persone. È andato in zona VIP e ci è rimasto fino alle 2 del mattino. Wayne stava giocando in modo sconsiderato. Fissava il tavolo e le fiches, facendo puntate consistenti alla roulette e al blackjack. Mentre giocava, beveva birra, ma non era ubriaco. Era quasi stregato dal gioco. Continuava a perdere molto, ma questo lo spingeva a continuare a giocare. Le persone che si trovavano al casinò lo guardavano sbalordite e quasi non si capacitavano di quello che stava succedendo. Verso la fine sembrava veramente giù di morale. Ovviamente il personale del casinò lo ha trattato come un utente VIP, Rooney guadagna molto ma la cifra che ha perso è davvero considerevole"