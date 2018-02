"Ronaldo non si muove dal Real: a fine stagione il rinnovo"

La burrasca sembra definitivamente passata. Come riferisce il quotidiano spagnolo ABC Cristiano Ronaldo resterà al Real Madrid anche nelle prossime stagioni: il fuoriclasse portoghese avrebbe infatti trovato un accordo con i blancos per la delicata questione contrattuale che lo aveva fatto tanto infuriare nelle ultime settimane.



In estate arriverà il rinnovo con le merengues e al Pallone d'Oro verrà riconosciuto un sensibile aumento d'ingaggio: arriverà a guadagnare complessivamente circa 30 milioni di euro (attualmente ne precpisce 21) avvicinandosi allo stipendio di Neymar al Psg.



Il 32enne verrà così accontentato: Florentino Perez non vuole perdere l'uomo simbolo dei Campioni d'Europa e da parte sua CR7 ha riconosciuto che questo non è il momento adatto per firmare il rinnovo considerata la difficile stagione che sta vivendo la squadra di Zidane, bisognosa di tranquillità in vista soprattutto degli ottavi di finale di Champions contro il Psg.