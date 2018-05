"Ronaldo compra il Valladolid"

Ronaldo l'aveva detto: "Ho voglio di fare un'esperienza nuova e credo di essere pronto a guidare un club". A quanto pare le parole pronunciate a gennaio stanno per tramutarsi in fatti. Secondo O Globo, il Fenomeno, come veniva chiamato ai tempi in cui giocava, sta per acquistare il Valladolid, società di Seconda Divisione spagnola ancora in lotta per il salto (a dire il vero complicatissimo a una giornata dalla fine) in Liga.



Nella sua storia il Valladolid ha vinto di fatto un solo titolo, la Coppa di Lega del 1984, seconda edizione di un trofeo disputato per appena quattro anni, e il suo miglior piazzamento di sempre nella massima serie è il quarto posto del 1962-63. Ronaldo verrebbe a rilanciarlo dopo 15 anni di altalena tra Liga (che manca dal 2014) e Segunda Division: stando a quanto pubblicato dai media brasiliani e spagnoli, l'affare con Carlos Suarez, attuale azionista di maggioranza, si potrebbe chiudere intorno ai 30 milioni. Non sarebbe il primo "investimento" di Ronaldo in un club calcistico: fino al 2017 ha avuto il 25% del Fort Lauderdale Strikers, negli Stati Uniti.