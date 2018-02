"Robinho rideva della vittima dopo la violenza sessuale"

Le motivazioni della sentenza di condanna a 9 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di Robinho fanno ulteriore luce su quanto avvenuto nel 2013 in un locale di Milano. Ecco alcuni stralci.



"Si deve dare rilievo particolarmente negativo ai toni e alle espressioni utilizzate nel commentare gli eventi, nel descrivere la ragazza con epiteti umilianti e termini spesso crudi e sprezzanti, segni inequivocabili di spregiudicatezza e quindi di consapevolezza di una futura impunità; tale consapevolezza ha indotto gli imputati persino a ridere più volte dell’accaduto, evidenziando così un assoluto dispregio per la condizione della vittima, esposta a ripetute umiliazioni, oltre che ad atti di violenza sessuale mediante abusi particolarmente invasivi, e con un’assoluta sopraffazione fisica della vittima".



Il Tribunale ha riconosciuto alla ragazza albanese, vittima della violenza, un risarcimento di 60mila euro, mentre Robinho da gennaio sta giocando in Turchia con il Sivasspor, dove ha già segnato tre gol in tre partite.