"Real Madrid, offerti 30 milioni di ingaggio a Ronaldo"

In Spagna sono sicuri: Florentino Perez si è mosso per cercare di trattenere Cristiano Ronaldo. Secondo quanto scrive Don Balon il presidente del Real Madrid avrebbe proposto al fuoriclasse portoghese l'aumento d'ingaggio a 30 milioni a stagione (attualmente ne guadagna circa 21) pareggiando di fatto quella che potrebbe essere l'offerta della Juventus.



Il numero 1 dei Blancos, pur non mettendo sul piatto i 40 miilioni chiesti dal 33enne, prova quindi a riavvicinarsi al Pallone d'Oro anche per non passare come il "cattivo", il responsabile di un'eventuale partenza del numero 7 agli occhi dei tifosi dei Campioni d'Europa.



Intanto l'amministratore delegato della Juve preferisce non sbilanciarsi ai micrdofoni di Sky Sport: "Se i tifosi possono sognare CR7? Non parlo".