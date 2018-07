"Real Madrid-Mbappé, accordo col Psg: 272 milioni in 4 anni"

L'indiscrezione arriva dalla Francia e avrebbe del clamoroso: "Il Real Madrid - scrive su Twitter il giornalista Baptiste Ripart - ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per Mbappé: i blancos pagheranno 272 milioni di euro in 4 rate". Sarebbe dunque il nuovo astro nascente del calcio mondiale il sostituto di Cristiano Ronaldo nel club campione d'Europa: mentre la Juventus sogna l'arrivo di CR7, Florentino Perez si sta muovendo per sostituirlo. Anzi, a quanto pare si è già mosso.



Del resto questa sembra una strategia scontata: in Spagna confermano che Ronaldo ha rotto con il Real, ma di certo non andrà via se prima Lopetegui non avrà un altro asso nella rosa. Ripart è il giornalista che aveva anticipato la permanenza di Griezmann all'Atletico Madrid, mentre in tanti lo davano al Barcellona, e il colpo Lemar chiuso dagli stessi colchoneros. Il tempo dirà se avrà ragione anche su Mbappé e, magari, di conseguenza sull'addio di Ronaldo...

English: Real Madrid has agreed a 272M € deal for Mbappé. They will pay the transfer in 4 payments. — Baptiste Ripart (@RipartBaptiste) 3 luglio 2018

LA SMENTITA

Come aveva già fatto per Neymar due giorni fa, il Real Madrid ha smentito anche la notizia relativa a Kylian Mbappé: "In merito alle informazioni pubblicate nelle ultime ore, il club rivela che si tratta di notizie completamente false, il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta né al Psg, né al giocatore"