"Real Madrid, Cristiano Ronaldo infuriato"

L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Real Madrid quest'estate". È una voce che rimbalza di continuo, a dire il vero, prima per un motivo, poi per un altro. Lo "scoop", stavolta, è del Chiringuito, celebre programma tv, secondo cui CR7 avrebbe giudicato inaccettabile l'offerta di rinnovo.



Cristiano Ronaldo ha un contratto che lo lega al Real fino al 2021: in teoria, dunque, non ci sarebbe nessuna fretta di firmare un altro accordo visto che l'ultimo è stato sottoscritto appena un anno fa, con uno stipendio di oltre 20 milioni di euro netti a stagione. Il portoghese, arrivato a 32 anni e per ora autore di una stagione al di sotto dei suoi recenti standard, non si sarebbe sentito valorizzato dal club, anche se il Chiringuito non rende noti i termini dell'offerta.



Difficile capire se ci sia il rischio che parta un nuovo tormentone: la scorsa estate, dopo i problemi col Fisco, Ronaldo non ha fatto nulla per nascondere il suo malumore, ma alla fine è rimasto al Real Madrid, forse proprio strappando la promessa di un nuovo accordo. Che però non è arrivato.