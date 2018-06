"Real Madrid, abbassata la clausola di Ronaldo: ora è di 120 milioni"

La possibilità che Cristiano Ronaldo lasci il Real Madrid e giochi con un'altra maglia nella prossima stagione è davvero concreta. Secondo quanto riferisce Ok Dairio il portoghese e i blancos tra gennaio e febbraio hanno siglato un accordo per abbassare la clausola rescissoria da 1 miliardo di euro a 400 milioni prima e 120 milioni poi (cifra definitiva).



Attenzione però perché la clausola attuale non sarebbe valida per tutti i club spagnoli (dunque anche per il Barcellona) e soprattutto per il Psg (il Pallone d'oro è stato accostato diverse volte ai campioni di Francia).



In quali squadre potrebbe dunque giocare CR7? In pole ci sarebbero le big di Premier League con in testa il Manchester United (la madre del 33enne spinge per questa soluzione) e il Manchester City, che garantirebbero all'attaccante un ingaggio da 40 milioni (Ok Diario scrive anche di Arsenal e Chelsea): il mancato adeguamento di stipendio ha rappresentato del resto la causa scatenante della rottura con Florentino Perez...